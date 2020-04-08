Карантин сохранится как минимум до мая – Шмыгаль Действующие карантинные ограничения продлятся, по меньшей мере, до мая. Об этом в ходе открытого заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает Бизнес Цензор.



"Еще раз хочу подчеркнуть, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване, поэтому экономику нужно будет запускать. Это чрезвычайно важный вопрос. Если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то только в мае месяце мы начнем разговаривать о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как сообщалось в некоторых фейковых информациях", – заявил премьер.



"Подчеркиваю, что на протяжении апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет продолжаться, как установлено, до 24 апреля, и скорее всего будет продлен до мая месяца. В мае, при условии позитивной динамики, мы запустим экономику Украины по определенному плану", – уточнил Д.Шмыгаль.



Напомним, ранее ряд СМИ обнародовали проекты решений СНБО, предусматривающие постепенное смягчение карантинных ограничений с 14 апреля.



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