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НКРЭКУ временно остановила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
08.04.20 13:30 , Интерфакс-Украина
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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила для участников рынка электрической энергии ряд мер, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования в условиях карантина предприятий, поставляющих э/э населению и малым небытовым потребителям. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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