НКРЭКУ временно остановила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила для участников рынка электрической энергии ряд мер, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования в условиях карантина предприятий, поставляющих э/э населению и малым небытовым потребителям. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии в среду.



Документ предусматривает среди прочего временное прекращение импорта э/э из Российской Федерации и Беларуси.



МинПром



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