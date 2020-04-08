Днепрометиз возобновил выпуск оцинкованной стальной проволоки Компания "Днепрометиз" (г. Днепр) запустила производство оцинкованной стальной проволоки после реконструкции комплекса по ее выпуску. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Мы закупили новое оборудование, установили и запустили его. С начала текущего года начался промышленный выпуск высококачественной продукции", — отметил Павел Петренко, специалист отдела продаж "Днепрометиз".



Новое оборудование позволяет выпускать стальную проволоку с цинковым покрытием классов А, АВ, В, С и D. Предприятие расширило диапазон типоразмеров этой проволоки до 0,8-9,0 мм.



Проектная мощность участка оцинкования стальной проволоки диаметром от 0,8 до 9,0 мм — до 24 тыс. т в год.



"Днепрометиз" специализируется на производстве металлических изделий из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия — 120 тыс. т в год.



МинПром



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