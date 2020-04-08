Nippon Steel приостановит работу двух доменных печей Крупнейшая металлургическая компания Японии Nippon Steel останавливает на неопределенное время две доменные печи в конце этого месяца, чтобы справиться со снижающимся спросом из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании.



Nippon Steel временно остановит доменную печь в Кашиме, восточная Япония, с середины апреля и еще одну в Вакаяме, западная Япония, с конца апреля, и сможет перезапустить их в любое время, говорится в заявлении.



Производитель стали № 3 в мире по выпуску жидкой стали также приостановит производство некоторых коксовых печей в Кашиме и Кимицу, в восточной Японии и в Вакаяме, в дополнение к существенному снижению их рабочих показателей, которое уже произошло.



"Мы снижаем коэффициент загрузки доменных печей, увеличивая время между плавками, среди прочих мер по сокращению объема производства стали, которые мы решили принять для немедленной реакции на резкое снижение спроса на сталь", - говорится в сообщении.



Это сокращение затронет более 10% мощностей Nippon Steel и может означать снижение уровня производства стали в компании на 6 миллионов тонн.



"Мы не знаем, когда мы возобновим работу этих печей", - сказала пресс-секретарь компании, добавив, что Nippon Steel планирует уменьшить закупку сырья, такого как железная руда и коксующийся уголь.



МинПром



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