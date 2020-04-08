Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

YASNO модернизировал отопление в четырех запорожских больницах

08.04.20 12:32
печать
размер текста:

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO профинансировал и выполнил "под ключ" модернизацию систем отопления в трех больницах Запорожья, повысив их энергоэффективность в среднем на 40%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выполненные мероприятия позволяют обеспечить комфортную температуру в помещениях для пациентов и персонала больниц, а также экономят от 20 до 45% тепловой энергии. Фактическая экономия в отопительный сезон 2019-20 составила более 500 Гкал на 3-х объектах на сумму почти 800 тыс. грн. В еще одной больнице YASNO выполнил аналогичную модернизацию в марте 2020 года.

YASNO начал обновление систем отопления запорожских больниц в 2019 году. Три проекта: тепломодернизация центров первичной медико-санитарной помощи №2 и №5, городской клинической больницы №2 были завершены в ноябре и декабре прошлого года. Четвертый проект – в городской клинической больнице №3 — выполнен в марте 2020 года.

Специалисты компании выполнили работы "под ключ": провели аудит, рассчитали энергозатраты и экономию, спланировали и провели работы, необходимые для того, чтобы пациентам и медикам было тепло и комфортно. Расчеты по проектам подтвердились, и плановая экономия была достигнута. Работы были выполнены по заказу самих лечебных учреждений.

В рамках проектов YASNO профинансировал и выполнил такие работы по модернизации: автоматизацию с диспетчеризацией работы теплового пункта в зависимости от температуры внешней среды, времени суток и дней недели, установку датчиков температуры в помещениях здания. Кроме этого YASNO обеспечил сервисное обслуживание и мониторинг энергопотребления на модернизированных объектах.

"Термомодернизация больниц существенно улучшит условия пребывания в них и позволит сэкономить энергоресурсы. Это особенно важно сейчас, когда страна борется с эпидемией COVID-19. Больницы одни из самых важных и сложных объектов в бюджетной сфере. Обычно они работают в режиме нон-стоп, и как правило, круглосуточно. Поэтому мы подобрали оптимальные технологии и выстроили процесс выполнения таким образом, чтобы не прерывать работу больниц", - рассказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.

В 2019 году YASNO Efficiency выполнил 17 энергосервисных проектов в бюджетной сфере с подтверждённой экономией от 20 до 50% тепловой энергии. Всего в портфеле компании 75 реализованых ЭСКО-проектов с экономией энергоресурсов от 20 до 90%, из которых 27 проектов были реализованы в бюджетной сфере.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
В Китае запустили стан по выпуску медного листового проката
10:18
В Иране стартовали 5 металлургических проектов
09:59
Airbus сокращает производство из-за коронавируса
09:30
Украина нарастила импорт энергоресурсов несмотря на снижение потребления
09:22
Итальянские металлотрейдеры против ужесточения квот на импорт стали
08:58
Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса
08:07
Саудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпаний
08.04.20
17:45
НБУ решил не покупать ОВГЗ
17:27
Минэнерго США продолжает снижать прогнозы по добыче нефти
17:10
Новый бюджет предусматривает сокращение зарплат чиновников
16:55
ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи
16:38
Верховная Рада может рассмотреть антиколомойский закон 13 апреля
16:15
Объем мировой торговли в 2020 году может рухнуть почти на треть
16:07
Более 30% украинских предприятий не смогут адаптироваться к условиям карантина
15:48
Дочь Зюзина продала почти 5% акций Мечела
15:35
В Украине прогнозируют рост безработицы до 9,4%
15:20
Еврозоне необходимы 1,5 трлн евро для борьбы с кризисом из-за вируса
15:01
ОЭСР отметила рекордное падение экономики
14:46
АМКР установил новые гидроциклоны на РОФ-2
14:35
В Украине создан Совет по вопросам экономического развития
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!