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Antofagasta отложила реализацию медного проекта на 4 месяца

08.04.20 12:20 , Металлоснабжение и сбыт
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Чилийская компания Antofagasta сообщила, что на четырехмесячный срок приостанавливает реализацию проекта по модернизации своего крупнейшего медного рудника Los Pelambres, так как эпидемия коронавируса и введенные для борьбы с ней карантинные мероприятия не позволяют продолжать работы.

Проект стоимостью 1,3 млрд долл. направлен на расширение производительности рудника, где в 2018 г. было получено 357,8 тыс. т меди в концентрате, на 40 тыс. т в первый год с дальнейшим увеличением прибавки до 70 тыс. т в год.

В частности, он предусматривает строительство мощной опреснительной установки и водовода достаточной мощностью, чтобы Antofagasta могла провести еще одно расширение Los Pelambres, если сможет получить на него соответствующие разрешения от экологических и других регулятивных органов.

Компания при этом подчеркивает, что не отказывается от своего проекта, а только приостанавливает его. Отношения с подрядчиками будут урегулированы на индивидуальной основе. Но Antofagasta подчеркивает, что будет настаивать на сохранении максимально возможного числа рабочих мест с оплатой не менее 500 тыс. чилийских песо (585 долл.) в месяц.

МинПром

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