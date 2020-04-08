Саудиты не остановятся ни перед чем, чтобы вернуть долю на рынке нефти – эксперты Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA), "несмотря на недавние сообщения о созыве внеочередной встречи стран ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, пока соглашения не достигнуто, не ожидает его возобновления в прогнозируемый период", пишет ведомство в ежемесячном отчете.



"Если в итоге соглашение будет заключено, этот прогноз будет включен в следующую версию", - говорится в сообщении.



EIA предполагает, что Саудовская Аравия выведет свою нефтедобычу почти на полную мощность во втором квартале 2020 года и будет держать ее выше недавно достигнутых уровней, чтобы вернуть свою долю на рынке, поскольку производители с более высокой себестоимостью повсеместно снижают добычу.



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