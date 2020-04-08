|
Саудиты не остановятся ни перед чем, чтобы вернуть долю на рынке нефти – эксперты
08.04.20 12:10 , Интерфакс-Украина
печать
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA), "несмотря на недавние сообщения о созыве внеочередной встречи стран ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, пока соглашения не достигнуто, не ожидает его возобновления в прогнозируемый период", пишет ведомство в ежемесячном отчете.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
08.04.20