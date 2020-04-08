Американские нефтяники готовы снизить добычу на 2 млн барр/сутки

Американские нефтяные компании могут временно сократить добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки, так как снижение цен на нефть вынуждает компании сворачивать производство, сообщил во вторник департамент энергетики США, передает Reuters.
“Частный сектор и свободный рынок являются движущей силой этих сокращений”, - говорится в докладе Управления энергетической информации США (EIA).
Согласно данным EIA, США, крупнейший производитель нефти в мире, в 2019 году установили новый рекорд, добывая более 12 миллионов баррелей в сутки.
В текущем году цены на нефть рухнули из-за снижения спроса примерно на 30%, или около 30 миллионов баррелей в сутки, виной чему пандемия коронавируса и развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.
Согласно краткосрочному прогнозу EIA, опубликованному во вторник, добыча нефти будет медленно снижаться в течение первого квартала 2021 года до примерно 11 миллионов баррелей в сутки, что примерно на 1,8 миллиона баррелей ниже, чем пиковое значение, достигнутое в конце прошлого года.
Саудовская Аравия, Россия и их партнёры в ОПЕК и вне организации на видеоконференции ОПЕК+ в четверг. Стороны готовы на новое сокращение добычи только в случае участия в сделки США.
Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что ОПЕК не просила его убедить американских нефтедобытчиков сократить производство для поддержки мировых цен, которые сильно пострадали от экономических последствий пандемии коронавируса.
Источники в ОПЕК сообщили Reuters накануне, что окончательное соглашение о масштабе снижения добычи нефти будет зависеть от сокращений, на которые готовы пойти другие производители, включая США, Канаду и Бразилию.
Агентство ТАСС сообщило во вторник, что страны-участники пакта ОПЕК+ обсуждают возможность сокращения добычи с мая по июнь.