Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Коронавирус оставил без работы почти 3 млрд человек

08.04.20 11:50 , Коммерсант
печать
размер текста:

Международная организация труда (МОТ) заявила, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 рынок труда переживает самый тяжелый кризис после Второй мировой войны. Карантинные меры привели к тому, что временные полные или частичные закрытия предприятий затронули 2,7 млрд человек — 81% от всей рабочей силы в мире. Больше всего страдают гостиничный бизнес, сфера административных услуг, промышленное производство, оптово-розничная торговля. Об этом пишет Коммерсантъ.

"Пандемия уже оказывает катастрофическое воздействие на мировой рынок труда", — говорится в опубликованном 7 апреля докладе МОТ. Эксперты отмечают, что на данный момент временное прекращение полной или частичной работы предприятий затронуло 2,7 млрд человек — или 81% всей рабочей силы в мире, составляющей 3,3 млрд человек. По мере продолжения карантинных мер МОТ ожидает уже во втором квартале сокращения 6,7% общего числа рабочих часов во всем мире, что эквивалентно работе 195 млн человек с полной занятостью.

Больше всего рабочие часы сократятся в арабских странах — 8,1%. Это эквивалентно работе 5 млн человек с полной занятостью. На втором месте Европа (–7,8% рабочих часов, 12 млн рабочих с полной занятостью), на третьем — Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) (–7,2%, 125 млн человек).

"Сотрудники предприятий и бизнес стоят перед лицом настоящей катастрофы — причем как в развитых, так и развивающихся странах,— отметил генеральный директор МОТ Гай Райдер.— Нам нужно всем вместе действовать быстро и решительно. Если мы будем принимать срочные и целесообразные меры, то можем сделать так, что разница между коллапсом и выживанием будет заметна".

Эксперты МОТ отмечают, что еще примерно 1,25 млрд человек заняты в отраслях, которым грозит высокий риск сокращения рабочей силы или снижения занятости. Большая часть этих людей занимают низкооплачиваемые должности, поэтому для них последствия сокращений будут особенно чувствительны.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
В Китае запустили стан по выпуску медного листового проката
10:18
В Иране стартовали 5 металлургических проектов
09:59
Airbus сокращает производство из-за коронавируса
09:30
Украина нарастила импорт энергоресурсов несмотря на снижение потребления
09:22
Итальянские металлотрейдеры против ужесточения квот на импорт стали
08:58
Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса
08:07
Саудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпаний
08.04.20
17:45
НБУ решил не покупать ОВГЗ
17:27
Минэнерго США продолжает снижать прогнозы по добыче нефти
17:10
Новый бюджет предусматривает сокращение зарплат чиновников
16:55
ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи
16:38
Верховная Рада может рассмотреть антиколомойский закон 13 апреля
16:15
Объем мировой торговли в 2020 году может рухнуть почти на треть
16:07
Более 30% украинских предприятий не смогут адаптироваться к условиям карантина
15:48
Дочь Зюзина продала почти 5% акций Мечела
15:35
В Украине прогнозируют рост безработицы до 9,4%
15:20
Еврозоне необходимы 1,5 трлн евро для борьбы с кризисом из-за вируса
15:01
ОЭСР отметила рекордное падение экономики
14:46
АМКР установил новые гидроциклоны на РОФ-2
14:35
В Украине создан Совет по вопросам экономического развития
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!