Коронавирус оставил без работы почти 3 млрд человек Международная организация труда (МОТ) заявила, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 рынок труда переживает самый тяжелый кризис после Второй мировой войны. Карантинные меры привели к тому, что временные полные или частичные закрытия предприятий затронули 2,7 млрд человек — 81% от всей рабочей силы в мире. Больше всего страдают гостиничный бизнес, сфера административных услуг, промышленное производство, оптово-розничная торговля. Об этом пишет Коммерсантъ.



"Пандемия уже оказывает катастрофическое воздействие на мировой рынок труда", — говорится в опубликованном 7 апреля докладе МОТ. Эксперты отмечают, что на данный момент временное прекращение полной или частичной работы предприятий затронуло 2,7 млрд человек — или 81% всей рабочей силы в мире, составляющей 3,3 млрд человек. По мере продолжения карантинных мер МОТ ожидает уже во втором квартале сокращения 6,7% общего числа рабочих часов во всем мире, что эквивалентно работе 195 млн человек с полной занятостью.



Больше всего рабочие часы сократятся в арабских странах — 8,1%. Это эквивалентно работе 5 млн человек с полной занятостью. На втором месте Европа (–7,8% рабочих часов, 12 млн рабочих с полной занятостью), на третьем — Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) (–7,2%, 125 млн человек).



"Сотрудники предприятий и бизнес стоят перед лицом настоящей катастрофы — причем как в развитых, так и развивающихся странах,— отметил генеральный директор МОТ Гай Райдер.— Нам нужно всем вместе действовать быстро и решительно. Если мы будем принимать срочные и целесообразные меры, то можем сделать так, что разница между коллапсом и выживанием будет заметна".



Эксперты МОТ отмечают, что еще примерно 1,25 млрд человек заняты в отраслях, которым грозит высокий риск сокращения рабочей силы или снижения занятости. Большая часть этих людей занимают низкооплачиваемые должности, поэтому для них последствия сокращений будут особенно чувствительны.



МинПром



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