Цены на нефть балансируют в ожидании встречи ОПЕК+ К 8:16 8 апреля по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,03 долл. (3,23%), до 32,9 долл. за баррель. Во вторник контракт подешевел на 3,57%, до 31,87 долл. за баррель. Об этом пишет Интерфакс.



Майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на 1,57 долл. (6,64%), до 25,20 долл. за баррель. За предыдущие торги WTI подешевела на 2,45 долл. (9,39%), до 23,63 долл. за баррель.



Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (во венскому времени), оно пройдет в формате видеоконференции.



10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.



"В следующие два дня ожидания, определенно, будут очень высокими", - сказал Financial Times глобальный директор по рыночной стратегии Westpac Роберт Ренни.



Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом - до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).



Ведомство отмечает в отчете, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.



В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.



МинПром



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