Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на нефть балансируют в ожидании встречи ОПЕК+

08.04.20 11:23 , Интерфакс
печать
размер текста:

К 8:16 8 апреля по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,03 долл. (3,23%), до 32,9 долл. за баррель. Во вторник контракт подешевел на 3,57%, до 31,87 долл. за баррель. Об этом пишет Интерфакс.

Майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на 1,57 долл. (6,64%), до 25,20 долл. за баррель. За предыдущие торги WTI подешевела на 2,45 долл. (9,39%), до 23,63 долл. за баррель.

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (во венскому времени), оно пройдет в формате видеоконференции.

10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

"В следующие два дня ожидания, определенно, будут очень высокими", - сказал Financial Times глобальный директор по рыночной стратегии Westpac Роберт Ренни.

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом - до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство отмечает в отчете, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
В Китае запустили стан по выпуску медного листового проката
10:18
В Иране стартовали 5 металлургических проектов
09:59
Airbus сокращает производство из-за коронавируса
09:30
Украина нарастила импорт энергоресурсов несмотря на снижение потребления
09:22
Итальянские металлотрейдеры против ужесточения квот на импорт стали
08:58
Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса
08:07
Саудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпаний
08.04.20
17:45
НБУ решил не покупать ОВГЗ
17:27
Минэнерго США продолжает снижать прогнозы по добыче нефти
17:10
Новый бюджет предусматривает сокращение зарплат чиновников
16:55
ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи
16:38
Верховная Рада может рассмотреть антиколомойский закон 13 апреля
16:15
Объем мировой торговли в 2020 году может рухнуть почти на треть
16:07
Более 30% украинских предприятий не смогут адаптироваться к условиям карантина
15:48
Дочь Зюзина продала почти 5% акций Мечела
15:35
В Украине прогнозируют рост безработицы до 9,4%
15:20
Еврозоне необходимы 1,5 трлн евро для борьбы с кризисом из-за вируса
15:01
ОЭСР отметила рекордное падение экономики
14:46
АМКР установил новые гидроциклоны на РОФ-2
14:35
В Украине создан Совет по вопросам экономического развития
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!