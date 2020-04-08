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В ЕС не договорились о выпуске облигаций для спасения экономики

08.04.20 10:48 , Экономическая правда
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Министры финансов ЕС после многочасовых ночных переговоров не пришли к единому мнению по поводу совместных инициатив, которые они могли бы ввести для спасения экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico.

Группы стран во главе с Италией и Нидерландами не могут договориться по поводу условий для кредитных линий из фонда спасения еврозоны и идее объединения долгов.

Министры стремятся согласовать по крайней мере три инициативы, которые помогут правительствам предотвратить массовые банкротства и ускорить восстановление экономики после того, как страны покончат с блокировками, введенными для прекращения распространения пандемии.

Одной из таких инициатив является предложенный Еврокомиссией план перестрахования по временной безработице на сумму 100 млрд евро. План предусматривает государственные программы, которые позволят компаниям сократить рабочее время и выплатить компенсацию своим сотрудникам за потерянный доход.

Вторая инициатива - Европейский инвестиционный банк, выделивший фонд в 200 млрд евро, сможет выдавать дешевые кредиты компаниям из ЕС, испытывающим недостаток денег.

Наконец, существует фонд спасения еврозоны, известный как Европейский механизм стабильности (ESM), из которого любая страна, использующая единую валюту, может получить кредитную линию при определенных условиях.

Рим настроен ослабить или даже отказаться от условий кредитных линий ESM. Нидерланды, поддерживаемые Австрией и Финляндией, не согласны.

Нидерланды непреклонны в том, что правительства, которые используют кредитные линии, должны пообещать зарезервировать деньги на здравоохранение для лечения коронавируса и экономические издержки. Государства также должны взять на себя обязательства, чтобы их финансы выглядели здоровыми в долгосрочной перспективе.

Последнее условие вызывает тревогу в Италии, боится, что любые разговоры о фискальном надзоре могут спровоцировать международных инвесторов и увеличить стоимость заимствований.

Еще одно отличие связано с идеей выпуска так называемых "коронаоблигаций" ЕС для финансирования восстановления блока. Италия борется за включение перспективы выпуска общего долга в заявление лидеров Еврогруппы.

Но любое предложение об объединении долга отвергают Нидерланды и Германия, которые опасаются, что в итоге им придется за это платить, если южные страны обанкротятся.

Франция также не на стороне "коронаоблигаций", предложив создать фонд, который мог бы привлекать долги и выдавать займы правительствам.

Все министры должны согласовать инициативы, прежде чем они объединят их в заявлении, которое они направят руководителям стран для окончательного одобрения.

МинПром

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