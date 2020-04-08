Государство и бизнес должны помогать друг другу во время карантина – мнение Сегодня государство и бизнес должны подставлять плечо друг другу. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Предприниматели уже сделали шаг навстречу, оказав материальную помощь и взяв на себя дополнительные социальные обязательства. Сейчас многим должно быть очевидно: кто верит в Украину и готов ей помогать в беде, а кто - просто гнался за прибылью", - сказал он.



Вместе с тем С.Магера обратил внимание на то, что льготы, которые государство пообещало с началом карантина, урезаются. "Программы по выходу из кризиса у правительства нет. Плана смягчению последствий карантина - тоже нет. Пока вместо всего этого предприниматели получают только обещания. Этого явно недостаточно", - считает нардеп.



Он выразил уверенность, что этот кризис не будет избирательным и в одинаковой степени коснется и малого, и крупного бизнеса. При этом для крупного бизнеса нагрузка может быть даже больше. В дополнение к потерям из-за ограничения работы и затрат на безопасность сотрудников в условиях карантина, предприятия не перестают оказывать поддержку государству. И если государство не пойдет навстречу, очень скоро потеряет не только поддержку, но и стратегические предприятия. А это и рабочие места, и налоги. Последствия могут быть катастрофическими, отмечает политик.



"Я считаю, что Минэкономразвития и Минфин обязаны как можно скорее представить конкретные предложения по смягчению кризиса. Эти меры должны распространяться на все виды и формы деловой активности, на все отрасли и секторы нашей экономики", - сказал С.Магера.



Нардеп выразил уверенность, что промышленность, которая обеспечивает львиную долю ВВП страны, нуждается во внимании государства. По его мнению, пора решить два давно назревших вопроса: обеспечить автоматическое возмещение НДС крупным плательщикам, без документальных проверок и предоставить бизнесу беспроцентную рассрочку по уплате ЕСВ до 30 апреля, а если карантин продлится - то и на больший срок.



"Кроме того, уместно принять точечные пакеты поддержки, которые помогут как можно скорее выйти из кризиса шахтерам, металлургам, энергетикам, машиностроителям, химической промышленности и всем прочим крупным предприятиям", - добавил он.



"Правительство должно понимать, что льготы и отсрочки – очень небольшая цена за сохранение занятости и отсутствие социальных потрясений. Руководству страны нужно понять, что бизнес – это именно тот сегмент, который поможет выжить государству. И не только за счет закупок аппаратов ИВЛ или поставок масок и тест-систем. Давайте думать на перспективу. Украина преодолеет пандемию. Рано или поздно, закончится и карантин. Но как мы все будем жить дальше, если на фоне борьбы с пандемией и карантина мы лишимся промышленности? Я не хочу сгущать краски, но итоги могут быть самые плачевные", - резюмировал С.Магера.



Как известно, ранее Европейская бизнес ассоциация провела опрос среди представителей микро- и малого бизнеса о влиянии карантина на их деятельность. Опрос засвидетельствовал, что у бизнеса заканчиваются силы и ресурсы. В частности, 78% опрошенных сообщили о потерях до 75% доходов, а 18% вообще готовятся к тому, что закроют предприятия.



Предприниматели все чаще идут на радикальные и болезненные шаги. В лучшем случае это снижение зарплат, в худшем – увольнение сотрудников. Так, 41% планируют сократить зарплаты, 31% - уменьшить штат сотрудников.



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