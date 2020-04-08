Украине нужно почти 100 млрд грн для борьбы с COVID-19 За две последние недели органы государственной власти на всех уровнях приобрели необходимые для борьбы с COVID-19 товары на сумму 954 млн грн, но для преодоления болезни и ее последствий Украине нужно еще 96 млрд грн. Об этом заявил премьер-министра Денис Шмыгаль в Телеграмм.



По его словам, больше всего закупались медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) – 190,15 млн грн; медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) – 147,12 млн грн; оборудование для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) – 116,04 млн грн.



"Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусной угрозой. Верховная Рада должна поддержать #БюджетЧрезвічайнойСитуации (изменения в госбюджет – Ред.), чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн", - заявил он.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



