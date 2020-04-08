Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест готовится к строительству кислородного комплекса на ММК им Ильича

08.04.20 08:03
печать
размер текста:

Горно-металлургическая группа "Метинвест" ведет подготовку к строительству кислородного комплекса на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им. Ильича (Донецкая обл.). Об этом сообщает "Метинвест-Мариуполь" на своей странице в Facebook.

"Несмотря на #CтопКоронавирус и карантин #весна2020, на ММК продолжается реализация проектов по обновлению оборудования - ведется подготовка к строительству комплекса воздухоразделительной установки. Он будет состоять из воздухоразделительной установки с хранилищем жидкого кислорода и станции газификации. Мощность оборудования составит 25 тыс. кубометров газообразного кислорода в час", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что оборудование для проекта поставит компания Air Liquide, мировой лидер производства технических газов для промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды.

На данный момент французскими партнерами разработан базовый инжиниринг нового кислородного комплекса, на основании которого разрабатывается проектная документация. Начата процедура получения разрешения на строительство и подготовка к выполнению предварительных работ на объекте. Параллельно Air Liquide приступила к изготовлению оборудования для ВРУ и уже готовится к отгрузке первая партия готовых частей будущей установки.

Генеральным подрядчиком выступает "Метинвест-Инжиниринг", специалисты которого осуществляют комплекс работ по организации и контролю за проектированием и выполнением строительно-монтажных работ, поставке основного технологического оборудования. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.

Как сообщалось, "Метинвест" привлек кредитную линию на 24,4 млневро до 11 лет для финансирования строительства кислородного комплекса на ММК им. Ильича. Покрытие кредитной линии осуществляется за счет французской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством (ЭКА) Bpifrance Assurance Export (Bpifrance). Единым кредитором выступил Raiffeisen Bank International. Процентная ставка по кредитной линии, срок погашения которой наступает в июле 2030 года, установлена на уровне 6-месячной ставки EURIBOR "плюс" маржа.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
В Китае запустили стан по выпуску медного листового проката
10:18
В Иране стартовали 5 металлургических проектов
09:59
Airbus сокращает производство из-за коронавируса
09:30
Украина нарастила импорт энергоресурсов несмотря на снижение потребления
09:22
Итальянские металлотрейдеры против ужесточения квот на импорт стали
08:58
Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса
08:07
Саудиты купили на 1 млрд долл акции европейских нефтекомпаний
08.04.20
17:45
НБУ решил не покупать ОВГЗ
17:27
Минэнерго США продолжает снижать прогнозы по добыче нефти
17:10
Новый бюджет предусматривает сокращение зарплат чиновников
16:55
ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи
16:38
Верховная Рада может рассмотреть антиколомойский закон 13 апреля
16:15
Объем мировой торговли в 2020 году может рухнуть почти на треть
16:07
Более 30% украинских предприятий не смогут адаптироваться к условиям карантина
15:48
Дочь Зюзина продала почти 5% акций Мечела
15:35
В Украине прогнозируют рост безработицы до 9,4%
15:20
Еврозоне необходимы 1,5 трлн евро для борьбы с кризисом из-за вируса
15:01
ОЭСР отметила рекордное падение экономики
14:46
АМКР установил новые гидроциклоны на РОФ-2
14:35
В Украине создан Совет по вопросам экономического развития
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!