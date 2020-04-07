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НБУ начал запасаться долларами

07.04.20 18:02 , Бизнес Цензор
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Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 7 апреля, купил на межбанковском валютном рынке 142 млн долл., при этом регулятор не продавал валюту. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Опять предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. Курс колебался около отметки 27 грн/долл.", – сказано в сообщении.

Таким образом, за два дня с начала недели НБУ купил на межбанке уже 328 млн долл., а в целом после прекращения ажиотажного спроса на валютном рынке регулятор выкупил в резервы уже 576 млн долл.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском рынке 248 млн долл., при этом регулятор не продавал валюту. Только в пятницу, 3 апреля, покупка валюты составила 150 млн долл.

В НБУ отмечали, что спрос на валютном рынке вернулся к уровню перед карантином, а курс гривни начал укрепляться.

МинПром

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