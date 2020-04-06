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Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру

06.04.20 08:56 , Металлоснабжение с сбыт
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Пять американских металлургических ассоциаций выпустили совместное обращение в Конгресс США с призывом о включении в следующий пакет антикризисных мер значительных инвестиций в инфраструктуру.

Это обращение подписали American Institute of Steel Construction (AISC), American Iron and Steel Institute (AISI), Steel Manufacturers Association (SMA), The Committee on Pipe and Tube Imports (CPTI) и Specialty Steel Industry of North America (SSINA).

Как, в частности, отмечают авторы послания, 38% из 616 тыс. мостов в США нуждаются в замене или реконструкции. Кроме того, есть потребность в модернизации национальной сети автомобильных дорог и проведении широкомасштабного благоустройства городов.

Новые инфраструктурные проекты предлагается осуществлять с соблюдением принципа "Buy American", в соответствии с которым для их реализации можно будет использовать только стальную продукцию национального производства.

Утверждается также, что инвестиции в инфраструктуру не только обеспечат металлургическую промышленность страны новыми крупными заказами, но и позволят создать большое число высокооплачиваемых рабочих мест, что будет иметь большое значение после кризиса.

МинПром

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