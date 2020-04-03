ЗТМК бесплатно поставит Запорожью антисептик для борьбы с коронавирусом Запорожский титано-магниевый комбинат начал бесплатную поставку Запорожью дезинфицирующего средства (гипохлорит кальция), которое будет использоваться предприятиям ЖКХ и ОСББ города для дезинфекции парадных жилых домов в условиях карантина. Об этом сообщает пресс-служба Group DF.



Решение о ежедневной поставке городу 25 тис литров антисептика было достигнуто после встречи Запорожского городского головы Владимира Буряка и директора ЗТМК Владимир Сивака.



Гипохлорит кальция – дезинфицирующее средство, обладающее широким спектром антимикробного действия, используется для дезинфекции различных помещений, включая больницы, парадные жилых домов. Гипохлорит кальция применяют для обеззараживания питьевой воды, воды в бассейнах и сточных вод, а также для изготовления препаратов бытовой химии. Гипохлорит кальция может использоваться и в качестве отбеливателя и окислителя в текстильной и перерабатывающей промышленности, а также как дезинфицирующее и дегазирующее средство.



Гипохлорит кальция – один из побочных продуктов основной производственной деятельности ЗТМК (производства титановой губки) и образуется при очистке известковым молоком от хлора газов, выделяющихся при производстве тетрахлорида титана и магния.



"Мы осуществили первую поставку гипохлорит кальция. Гипохлорит кальция – один из побочных продуктов производственной деятельности ЗТМК. Это средство активно применялось в советское время для дезинфекции помещений в больницах и его дезинфицирующие свойства известны специалистам. Обычно, мы продаем это дезинфицирующее средство, но сейчас все поставки городу будут бесплатными. Ответственный бизнес обязан помогать городу и его жителям в трудную минуту", – подчеркнул директор ЗТМК Владимир Сивак.



"Нам удалось достичь договоренности с ЗТМК о том, что предприятие будет бесплатно предоставлять средство для обработки зданий. Это должно снизить риск распространения коронавируса в Запорожье. Мы стремимся выполнить очень важную миссию — сохранение жизни и здоровья жителей Запорожья. Мы видим, что запорожские предприятия помогают городу и подставляют нам свое плечо в трудную минуту. ЗТМК - одно из таких предприятий", — прокомментировал запорожский городской голова Владимир Буряк.



ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Предприятие также специализируется на производстве титанового шлака, титановых слитков, слябов и легированных сплавов. Group DF владеет 49% в уставном капитале ООО "ЗТМК", а 51% находится в собственности государства.



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