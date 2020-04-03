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ЧерМК начал выпуск оцинкованного толстого листа из высокопрочной стали

03.04.20 17:45 , Металлоснабжение и сбыт
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В цехе покрытий металла №3 Череповецкого металлургического комбината (предприятие дивизиона "Северсталь Российская сталь") осваивают выпуск оцинкованного толстолистового металлопроката из высокопрочных марок стали. Этот продукт востребован среди европейских производителей стальных конструкций.

С апреля 2018 года на ЧерМК работает агрегат непрерывного горячего цинкования №4, который служит для выпуска холоднокатаного оцинкованного листа, а также горячекатаного травленого оцинкованного проката толщиной от двух до трех миллиметров. Сначала было освоено производство "толстого" проката из стали обычных марок, затем - в конце 2019 года - технологию адаптировали для выпуска продукции из высокопрочной стали.

С этой целью были внесены изменения в существующий технологический маршрут и химсостав плавки. Сотрудники ППП, в свою очередь, для сохранения требуемых механических свойств на линии оцинкования АГНЦ-4 начали экспериментальным путем подбирать режимы дрессировки металла, пробовать разные температуры термообработки и цинк-алюминиевого расплава. Постепенно добились устойчивого результата. Сейчас команда "Российской стали" уже освоила и выдает в товарные заказы большую часть оцинкованного толстолистового проката из высокопрочных марок стали.

МинПром

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