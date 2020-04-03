В Украине приняли правила для ограничения импорта электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила Правила управления ограничениями и порядок распределения пропускной способности межгосударственных связей.



Соответствующее решение было принято на заседании регулятора сегодня. Согласно документу правила, которые регламентируют распределение межгосударственного сечения для экспорта и импорта электроэнергии, предусматривают работу аукционного офиса, функцию которого будет выполнять оператор Объединенной энергосистемы страны госкомпания "Укрэнерго". Доступ к сечению можно получить в результате приобретения лота на аукционе, при этом в определенных случаях будет предоставляться возможность получить сечение без аукциона.



Отмечается, что уменьшение пропускной способности возможно лишь в случае аварийного ремонта линий электропередач, форс-мажора или по требованию соседнего оператора системы передачи. В случае уменьшения пропускной способности аукционный офис должен известить участников рынка в течение рабочего дня, а также осуществить возмещение участникам рынка, попавшим под такие ограничения.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел с 1 апреля специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.



По данным оператора Объединенной энергосистемы страны - Национальной энергетической компании "Укрэнерго", доля импортной электроэнергии в энергосистеме Украины в феврале 2020 года составила 3,9%.



МинПром







Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...