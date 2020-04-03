В Украине приняли правила для ограничения импорта электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила Правила управления ограничениями и порядок распределения пропускной способности межгосударственных связей.
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора сегодня. Согласно документу правила, которые регламентируют распределение межгосударственного сечения для экспорта и импорта электроэнергии, предусматривают работу аукционного офиса, функцию которого будет выполнять оператор Объединенной энергосистемы страны госкомпания "Укрэнерго". Доступ к сечению можно получить в результате приобретения лота на аукционе, при этом в определенных случаях будет предоставляться возможность получить сечение без аукциона.
Отмечается, что уменьшение пропускной способности возможно лишь в случае аварийного ремонта линий электропередач, форс-мажора или по требованию соседнего оператора системы передачи. В случае уменьшения пропускной способности аукционный офис должен известить участников рынка в течение рабочего дня, а также осуществить возмещение участникам рынка, попавшим под такие ограничения.