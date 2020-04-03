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В НБУ рассказали, почему снизился валютный ажиотаж

03.04.20 16:28 , УНИАН
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Валютный рынок успокоился благодаря новостям о принятии необходимых законов для старта новой программы с Международным валютным фондом, и спрос на валюту снизился до докризисного уровня.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга, пишет УНИАН.

Он напомнил, что на этой неделе Верховная Рада приняла закон о рынке земли и одобрила в первом чтении закон о банковском регулировании, что приблизило Украину к старту новой программы с МВФ.

"Начиная с 10 марта мы имели значительный спрос на иностранную валюту. Мы видели, что ежедневные объемы спроса выросли более чем вдвое", - сказал О.Чурий.

По его словам, после принятия законов ситуация на валютном рынке начала уравновешиваться, и Нацбанк уже не продает, а покупает валюту. Объем такой покупки за текущую неделю составил около 100 млн долл.

"Мы видим, что спрос значительно снизился и вышел на те показатели среднедневного спроса, который мы имели до разворачивания кризисных явлений", - добавил О.Чурий.

МинПром

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