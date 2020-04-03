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Рейтинг Нафтогаза подтвержден на уровне B с позитивным прогнозом

03.04.20 16:04 , УНИАН
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте на уровне "B" c прогнозом "позитивный".

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства от 2 апреля, передает УНИАН.

Отмечается, что в соответствии с рейтинговыми критериями Fitch по государственным предприятиям рейтинги "Нафтогаза" сравниваются с рейтингами Украины (B/Positive), что отражает прочные связи компании с государством и оценку автономного кредитного профиля компании (SCP) на уровне "В-". 

SCP "Нафтогаза" отражает преобразование его бизнес-профиля после разделения его газотранспортного бизнеса в компании, занимающиеся добычей и оптовой поставкой природного газа. Он также отражает возможное ухудшение финансового профиля из-за ожидаемой волатильности операций после разделения, ожидаемого снижения прибыли в 2020 году из-за значительно более низких цен на газ, неопределенности в отношении внутреннего регулирования цен и макроэкономических проблем в результате пандемии COVID-19.

МинПром


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