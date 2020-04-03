Кабмин назвал меры ужесточения карантина Запрет на пребывание в общественных местах без маски и на перемещение группой более чем два человека в Украине будет действовать с 6 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале, передает БизнесЦензор.



Кабинет министров уже опубликовал на своем сайте соответствующее постановление № 255.



Правительство также ввело запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывание в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет без сопровождения родителей, посещение учреждений, которые предоставляют паллиативную помощь, социальную защиту и социальные услуги.



Также Кабмин запретил пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, а также самовольно оставлять места обсервации.



МинПром



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