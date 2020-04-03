Шмыгаль заговорил о рестарте экономики в начале мая

Кабинет министров при снижении динамики заболеваемости коронавирусом планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине, о чем в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов", - сказал он.
По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать "рестарт экономики". "Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца", - сказал он.
Д.Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин не останавливал и не планирует останавливать товарооборот, работу промышленных предприятий и критической инфраструктуры.
При этом премьер добавил, что постепенный запуск экономики не означает, что не будут ужесточаться другие карантинные меры.
"Правительство пытается поддержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики. Реализация этого плана целиком зависит от сознательности каждого из вас. Совместными усилиями мы должны ответить на вызовы сегодняшнего дня", - добавил он.
МинПром
...
...
Facebook
Twitter
Google+
Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram, читайте нас в Facebook и Twitter, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.