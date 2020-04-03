Укртранснафта нарастила транспортировку нефти на 14,8% АО "Укртранснафта" в марте текущего года увеличила транспортировку нефти на 14,8% в сравнении с мартом предыдущего года. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.



"В марте 2020 году общая объем транспортировки нефти выросла по сравнению с мартом прошлого года на 14,8% - с 1,38 млн тонн до 1,592 млн тонн", - сообщает компания.



В марте "Укртранснафта" увеличила объем транспортировки нефти на НПЗ Украины по сравнению с мартом прошлого года на 5,7% - до 196,3 тыс. тонн. Из них "Укртранснафта" транспортировала на НПЗ Украины 125 тыс. тонн украинской нефти, 62 тыс. тонн - азербайджанской (Azeri Light) и 9 тыс. тонн - американской нефти (Bakken).



Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в марте 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,2% - до 1,396 млн тонн. В частности, более 1,134 млн тонн нефти "Укртранснафта" транспортировала для нужд европейских НПЗ и более 261 тыс. тонн - для нужд НПЗ Беларуси.



Общий объем транспортируемой нефти по результатам января-марта 2020 года составляет 4,039 млн тонн нефти (на 3,4% больше по сравнению с таким периодом в 2019 году).



Из них объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 592 тыс. тонн (на 17 2% больше, чем в I квартале 2019), а транзит – 3,448 млн тонн (рост на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019).



МинПром



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