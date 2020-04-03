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ООН опасается глобального голода из-за пандемии

03.04.20 13:28 , Deutsche Welle
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Всемирная продовольственная программа (World Food Programme - WFP) прогнозирует масштабный голод из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Deutsche Welle.

"Мы всерьез бьем тревогу. Мы опасаемся, что нас ожидает по-настоящему большой кризис", - заявила представитель берлинского филиала WFP Беттина Люшер в интервью информационному агентству epd, обнародованном в пятницу, 3 апреля.

По ее словам, уже сейчас WFP оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 млн человек более чем в 80 странах, при этом работа гуманитарной организации все больше осложняется из-за войн, климатических изменений, засух и наводнений; теперь же к этому прибавилась и пандемия коронавируса.

"Из-за коронавируса, который проник почти во все африканские страны, во многих регионах создалась поистине тяжелая ситуация, особенно там, где слабая экономика и слабая система здравоохранения. Мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, в которой мы как крупнейшая в мире гуманитарная организация не находились еще никогда. Это абсолютно неизведанная территория", - отметила Б.Люшер.

По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 млн человек. Только в Восточной Африке недоедают 15 млн человек в таких странах, как Южный Судан, Эфиопия, Сомали и Кения.

"Пандемия коронавируса дает основания опасаться, что голод станет реальностью и для многих миллионов других людей. Потребности в неотложной продовольственной помощи лишь возрастут", - констатировала представитель берлинского филиала WFP.

МинПром

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