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В Европе потухли домны по выплавке 15 млн тонн чугуна

03.04.20 13:10 , МеталлТорг.ру
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По оценке бразильской компании Vale, европейские производители стали, возможно, в 2020 году приостановили мощности на около 15 млн  тонн чугуна в год, так как вспышка коронавируса ослабила спрос, сообщает агентство Platts.

Vale добавила, что эти сокращения представляют 17% от общего объема производства чугуна или горячего металла в Европейском Союзе в 2019 году, составляющего 87 млн тонн в год.

Также компания сообщила, что в мире затронуто около 18 млн  тонн железной руды в год.

По словам Vale, более трети объема производства чугуна, добываемого ArcelorMittal в Западной Европе в 2019 году, составляет 23 млн тонн.
Вдобавок к этому подразделение ArcelorMittal Ilva имеет мощность, эквивалентную половине его производства чугуна в 2019 году, что составляет 4,3 млн тонн в год.

Voestalpine остановила доменную печь в Линце, Австрия. По словам Vale, в 2019 году сокращение группы составило 12% от ее производства 5,8 млн тонн горячего металла.

В то же время на производство железной руды повлияли ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса. По словам Vale, пострадали железные рудники в Южной Африке, Канаде, Индии, Перу и Малайзии.

МинПром

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