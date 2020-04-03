Беларусь подписывает контракты на российскую нефть по 4 долл.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы начали заключать контракты с российскими нефтяными компаниями по цене 4 долл. за баррель, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим". Пока речь идет о контрактах на апрель.
"На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта "Юралс" для Беларуси сложились на уровне 4 долл. за баррель, - говорится в сообщении. - Всего согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям запланирована поставка сырья в объеме до 2 млн тонн".
Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.
"Роснефть" ранее сообщила о подписании контрактов с белорусскими НПЗ. "Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее - то есть с премией 5 долл. за тонну", - подчеркнули в компании.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 2 апреля заявил, что республика рассчитывает импортировать в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель. "Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около 4 долл. за баррель", - сказал он.