Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Беларусь подписывает контракты на российскую нефть по 4 долл.

03.04.20 12:50 , Интерфакс
печать
размер текста:

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы начали заключать контракты с российскими нефтяными компаниями по цене 4 долл. за баррель, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим". Пока речь идет о контрактах на апрель.

"На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта "Юралс" для Беларуси сложились на уровне 4 долл. за баррель, - говорится в сообщении. - Всего согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям запланирована поставка  сырья в объеме до 2 млн тонн".

Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

"Роснефть" ранее сообщила о подписании контрактов с белорусскими НПЗ. "Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее - то есть с премией 5 долл. за тонну", - подчеркнули в компании.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 2 апреля заявил, что республика рассчитывает импортировать в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель. "Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около 4 долл. за баррель", - сказал он.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:04
Кабмин запретил отключать шахты от подачи электроэнергии
13:43
Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина
13:28
ООН опасается глобального голода из-за пандемии
13:10
В Европе потухли домны по выплавке 15 млн тонн чугуна
12:35
Thyssenkrupp приостанавливает выплавку стали
12:15
Филиппинские компании хотят добывать никелевую руду в карантин
11:55
Украина продолжает переговоры с Ираном, чтобы получить черные ящики сбитого Боинга
11:40
Всемирный банк выделит 160 млрд долл. на борьбу с коронавирусом
11:22
ВВП США прогнозируют падение на 38%
11:17
Власть обязана сделать шаг навстречу бизнесу - мнение
11:00
Кабмин повысил прогноз инфляции в Украине более чем вдвое
10:49
Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля
10:36
Всемирный банк рекомендовал Украине принять еще законы о земле
10:24
Вирус COVID-19 нанес значительный удар по мировой экономике
10:22
AK Steel прекращает выпуск автостали в Огайо
10:08
Tata Steel останавливает производство в Индии и Европе
09:55
В Днепре назвали компании, которые помогают в борьбе против коронавируса
09:33
Турция сократила экспорт стали
09:24
Потанин предложил перенести выплату дивидендов Норникеля
08:57
США сохранили размер компенсационной пошлины для катанки из КНР
02.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!