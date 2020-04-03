Thyssenkrupp приостанавливает выплавку стали

Немецкая компания Thyssenkrupp сокращает выпуск стали, и персонал будет работать по сокращенному графику, так как кризис коронавируса поражает сталелитейный сектор, сообщает агентство Reuters.
"В свете экономических последствий кризиса короновируса мы корректируем производственную цепочку. Это включает в себя доменные печи, а также обработку", - заявил представитель Thyssenkrupp Steel Europe в своих комментариях по электронной почте.
Он сказал, что возможны дальнейшие сокращения производства, не предоставляя конкретных цифр.
Пресс-секретарь сообщил, что персонал, работающий на производстве и в административном управлении, будет работать в сокращенном режиме, добавив, что этот процесс начнется в середине апреля и продлится до начала мая.