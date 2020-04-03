Thyssenkrupp приостанавливает выплавку стали Немецкая компания Thyssenkrupp сокращает выпуск стали, и персонал будет работать по сокращенному графику, так как кризис коронавируса поражает сталелитейный сектор, сообщает агентство Reuters.



"В свете экономических последствий кризиса короновируса мы корректируем производственную цепочку. Это включает в себя доменные печи, а также обработку", - заявил представитель Thyssenkrupp Steel Europe в своих комментариях по электронной почте.



Он сказал, что возможны дальнейшие сокращения производства, не предоставляя конкретных цифр.



Пресс-секретарь сообщил, что персонал, работающий на производстве и в административном управлении, будет работать в сокращенном режиме, добавив, что этот процесс начнется в середине апреля и продлится до начала мая.



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