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Украина продолжает переговоры с Ираном, чтобы получить черные ящики сбитого Боинга

03.04.20 11:55 , Интерфакс-Украина
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Украина продолжает вести переговоры с Ираном и иностранными партнерами для того, чтобы получить "черные ящики" сбитого самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

"С Ираном переговоры продолжаются. Сейчас такое время "тихой дипломатии". Мы работаем над тем, чтобы получить контроль над "черными ящиками". - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Министр пояснил, что сейчас есть два трека работы с Тегераном: дипломатически-юридический и авиационно-технический.

"В сухом остатке: ящики в Иране, мы их пока не получили, мы проводим консультации и с Ираном, и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой, по этому вопросу. И наша цель номер один - это получить ящики, цель номер два - четко выписать и согласовать с Ираном механизмы несения юридической ответственности за эту трагедию, шаг номер три будет реализация этих достигнутых договоренностей", - отметил Д.Кулеба.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

МинПром

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