Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Всемирный банк выделит 160 млрд долл. на борьбу с коронавирусом

03.04.20 11:40 , Коммерсантъ
печать
размер текста:

Всемирный банк (ВБ) утвердил первый транш финансирования на 1,9 млрд долл. в рамках пакета льготного кредитования 25 развивающимся странам. Всего будет выделено 160 млрд долл. в течение 15 месяцев, говорится в сообщении ВБ.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил первый пакет операций по оказанию экстренной помощи развивающимся странам по всему миру, используя специальную ускоренную систему реагирования на COVID-19. Утвержденная группа проектов на сумму $1,9 млрд поможет 25 странам, — говорится в сообщении. — Мы ожидаем серьезной глобальной рецессии. На прошлой неделе мы представили дополнительные меры, которые позволят ВБ в течение следующих 15 месяцев выделить 160 млрд долл.".

В конце марта президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас призвал лидеров G20 разрешить беднейшим странам приостановить все выплаты официального двустороннего кредита, пока ВБ и МВФ не проведут полную оценку их потребностей в восстановлении и финансировании.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:35
Thyssenkrupp приостанавливает выплавку стали
12:15
Филиппинские компании хотят добывать никелевую руду в карантин
11:55
Украина продолжает переговоры с Ираном, чтобы получить черные ящики сбитого Боинга
11:22
ВВП США прогнозируют падение на 38%
11:17
Власть обязана сделать шаг навстречу бизнесу - мнение
11:00
Кабмин повысил прогноз инфляции в Украине более чем вдвое
10:49
Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля
10:36
Всемирный банк рекомендовал Украине принять еще законы о земле
10:24
Вирус COVID-19 нанес значительный удар по мировой экономике
10:22
AK Steel прекращает выпуск автостали в Огайо
10:08
Tata Steel останавливает производство в Индии и Европе
09:55
В Днепре назвали компании, которые помогают в борьбе против коронавируса
09:33
Турция сократила экспорт стали
09:24
Потанин предложил перенести выплату дивидендов Норникеля
08:57
США сохранили размер компенсационной пошлины для катанки из КНР
08:02
Рынок новых коммерческих автомобилей в марте рухнул на 41%
02.04.20
17:50
Укрэнерго намерено ограничить импорт электроэнергии
17:35
Bank of America еще ухудшил прогноз падения ВВП Украины
17:20
Канадская компания Teck Resources отозвала прогноз по производству метугля
17:10
Нацбанк передал банкам еще 240 млн наличных долларов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!