Всемирный банк выделит 160 млрд долл. на борьбу с коронавирусом Всемирный банк (ВБ) утвердил первый транш финансирования на 1,9 млрд долл. в рамках пакета льготного кредитования 25 развивающимся странам. Всего будет выделено 160 млрд долл. в течение 15 месяцев, говорится в сообщении ВБ.



"Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил первый пакет операций по оказанию экстренной помощи развивающимся странам по всему миру, используя специальную ускоренную систему реагирования на COVID-19. Утвержденная группа проектов на сумму $1,9 млрд поможет 25 странам, — говорится в сообщении. — Мы ожидаем серьезной глобальной рецессии. На прошлой неделе мы представили дополнительные меры, которые позволят ВБ в течение следующих 15 месяцев выделить 160 млрд долл.".



В конце марта президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас призвал лидеров G20 разрешить беднейшим странам приостановить все выплаты официального двустороннего кредита, пока ВБ и МВФ не проведут полную оценку их потребностей в восстановлении и финансировании.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



