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Власть обязана сделать шаг навстречу бизнесу - мнение

03.04.20 11:17
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 власть обязана сделать шаг навстречу бизнесу. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Без этого наступит коллапс всей нашей экономики. Сегодня сложно бизнесу. Значит, завтра будет сложно всем нам: нет бизнеса - нет работы, нет зарплаты и налогов. В конечном итоге, это обострит социальное напряжение", - считает он.

М.Магомедов подчеркнул, что предприниматели уже сделали шаг навстречу государству и оказали ему помощь. "Но что сделало государство взамен? Программы по выходу из кризиса у правительства нет. Плана смягчению последствий карантина - тоже нет. Безусловно, пока это можно попробовать объяснить борьбой с эпидемией: на нее ушли все силы, прочие вопросы не в приоритете. Но это - ошибочный путь. Как нам жить дальше, после окончания эпидемии, и главное - на что?", - говорит политик.

"Меня этот вопрос волнует с самого начала эпидемии. Я считаю, что Минэкономразвития и Минфин обязаны как можно скорее представить на публику конкретные предложения по смягчению кризиса. Эти меры должны распространяться на все виды и формы деловой активности, на все отрасли и секторы нашей экономики", - добавил М.Магомедов.

По его мнению, промышленность, которая обеспечивает львиную долю ВВП страны, нуждается во внимании государства. Промышленники ждут от государства конкретики. В частности пора решить два давно назревших вопроса, считает М.Магомедов.

Во-первых, обеспечить автоматическое возмещение НДС крупным плательщикам, без документальных проверок. Во-вторых, бизнес должен получить беспроцентную рассрочку по уплате ЕСВ до 30.04.2020 г., а если карантин продлится - то и на больший срок. Правительство должно понимать, что отсрочка – очень небольшая цена за сохранение занятости и отсутствие социальных потрясений, отмечает нардеп.

"Либо правительство примет непростое решение о снижении поступлений в бюджет на какое-то время и сохранит занятость, либо – у нас вначале упадет занятость, а довольно скоро после падения занятости – упадут и поступления в бюджет. Безработные не платят налогов и не создают валовой продукт. Но безработные болеют, и их нужно лечить. За какой счет, если бизнес остановится?", - подытожил М.Магомедов.

МинПром

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