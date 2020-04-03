Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Азербайджана, опубликованном в пятницу.
"Цель данной встречи заключается в стабилизации нефтяного рынка. Азербайджан уже получил приглашение на участие в этой видеоконференции", - сообщает Минэнерго.
Информацию о дате внеочередной встречи стран ОПЕК+ "Интерфаксу" подтвердил представитель Алжира, министр энергетики которого в текущем году является президентом конференции ОПЕК.
Он отметил, что на встречу приглашены все страны, участвующие в соглашении, не уточнив, приглашены ли другие страны.
Ранее Саудовская Аравия призвала созвать срочную внеочередную встречу "ОПЕК+ и других государств с целью достижения справедливого соглашения, чтобы восстановить желаемый баланс на нефтяном рынке".
МинПром
...
...
Facebook
Google+
Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram
, читайте нас в Facebook
и Twitter
, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.
Комментарии
...
Новости партнеров