Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Азербайджана, опубликованном в пятницу.



"Цель данной встречи заключается в стабилизации нефтяного рынка. Азербайджан уже получил приглашение на участие в этой видеоконференции", - сообщает Минэнерго.



Информацию о дате внеочередной встречи стран ОПЕК+ "Интерфаксу" подтвердил представитель Алжира, министр энергетики которого в текущем году является президентом конференции ОПЕК.



Он отметил, что на встречу приглашены все страны, участвующие в соглашении, не уточнив, приглашены ли другие страны.



Ранее Саудовская Аравия призвала созвать срочную внеочередную встречу "ОПЕК+ и других государств с целью достижения справедливого соглашения, чтобы восстановить желаемый баланс на нефтяном рынке".



МинПром



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