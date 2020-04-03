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Вирус COVID-19 нанес значительный удар по мировой экономике

03.04.20 10:24
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Несмотря на то, что ряду стран удалось остановить распространение COVID-19, этот вирус нанес значительный удар по мировой экономике, заявил народный депутат Сергей Магера.

Политик в частности обратил внимание на поведение индексов фондового рынка, которые в ряде стран упали на 30% и более.

Прежде всего, чтобы остановить распространение вируса, многие страны ввели карантин. Чтобы предотвратить спад в экономике и не допустить начала нового всемирного экономического кризиса, многие страны разрабатывают и внедряют пакеты антикризисных мер. Явно заметны два направления:
• во-первых, запланирована государственная помощь как населению, так и бизнесу. В отдельных странах эта помощь достигнет несколько % от их ВВП;
• во-вторых, запланированы целый ряд изменений законодательства, особенно в плоскости фискальной и регуляторной политики. Планируется снижение налогов и отсрочка на их уплату, а также смягчение ряда регулирования ряда отраслей.

С.Магера выразил уверенность, что для борьбы с коронавирусом Украине нужна сильная экономика. Промышленность – все еще основа экономики Украины. Положение дел в стране прямым образом зависит от состояния дел в промышленности. Если промышленность остановится, если начнутся массовые увольнения – страна не оправится от этого шока. Именно от промышленности зависит благополучие миллионов граждан и львиная доля бюджета.

"Никакие карантинные меры не должны вредить работе промышленных предприятий. Промышленность обеспечивает занятость, заработные платы, поступления в бюджет и валютную выручку. Остановка крупных предприятий нередко равносильна их ликвидации. Перезапустить крупный комбинат – это задача, сопоставимая со строительством нового. Что же до экономических последствий гипотетической остановки, то они будут сопоставимы с социальными последствиями закрытия госпиталя в самый разгар эпидемии", - подчеркнул он.

"Все наше общество должно объединиться. Вначале для того, чтобы не допустить эпидемии, а затем для того, чтобы преодолеть последствия карантина. Потребуется координация усилий населения, бизнеса и правительства. Задача населения - предельно простая: по возможности, оставайтесь дома, избегайте ненужных контактов, почаще мойте руки. Если появились любые симптомы заболевания – следует сразу же обратиться к врачу", - добавил С.Магера.

Главной задачей бизнеса нардеп назвал сохранение рабочих мест. Сейчас именно тот момент, когда и проявится социальная ответственность руководителей и собственников. Он выразил уверенность, что настоящие патриоты нашей страны примут единственное верное решение: не проводить сокращения, а последствия кризисов компенсировать либо за счет ранее сформированных резервов, либо – за счет привлеченной извне помощи.

"Сложнее всего придется государству, которое должно позаботиться как о населении, так и о бизнесе. Сделать это придется в условиях острого дефицита ресурсов. Проще говоря, дать всем нужное количество денег не получится: у нашей страны этих средств просто нет. Следовательно, правительство должно помочь каким-то другим способом", - отмечает он.

По мнению нардепа, первое, что нужно сделать – это включить министра экономики Игоря Петрашко в состав Координационного совета по борьбе с COVID-19. В настоящее время в фокусе внимания этого совета борьба с самим вирусом. Но уже совсем скоро перед советом появится и другая задача: восстановить экономику.

Кроме того, принимая свои решения, совет не должен упускать из внимания экономические последствия принятых решений. Отдельные мероприятия – тот же карантин – существенно повлияли на работу многих промышленных предприятий.

Также политик считает логичным создать в рамках совета подгруппу, которая возьмет на себя все вопросы, связанные с работой промышленности в текущих условиях, а также оперативного взаимодействия с представителями промышленности.

Эта группа должна быть сформирована при участии представителей всех секторов украинской промышленности, в частности в нее должны войти представители ГМК, шахтеры, энергетики, работники химической и легкой промышленности.

Важный компонент антикризисных мер – это фискальное стимулирование, подчеркнул С.Магера. С учетом того, что в аспекте социальной стабильности в стране нам особенно важно сохранить занятость и рабочие места, снизить фискальную нагрузку на бизнес вполне разумно.

"Логика простая: либо правительство примет непростое решение о снижении поступлений в бюджет на какое-то время и сохранит занятость, либо – у нас вначале упадет занятость, а довольно скоро после падения занятости – упадут и поступления в бюджет. Безработные не платят налогов и не создают валовой продукт", - отметил он.

"Чтобы этого не случилось, правительство должно решить два давно назревших вопроса. Прежде всего, обеспечить автоматическое возмещение НДС крупным плательщикам, без документальных проверок. Какие могут быть проверки, если в стране карантин? Кроме того, бизнес должен получить беспроцентную рассрочку по уплате ЕСВ до окончания карантина. В данном случае, если правительство согласится, отсрочка – очень небольшая цена за сохранение занятости и отсутствие социальных потрясений", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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