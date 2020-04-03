Всемирный банк рекомендовал Украине принять еще законы о земле Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель, но призывает принять дополнительные законы. Об этом со ссылкой на пресс-службу представительства ВБ в Украине сообщает БизнесЦензор.



"Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управления земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, урегулируют продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.



ВБ считает, что также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность.



"Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев", - считают в ВБ.



Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".



МинПром



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