В Днепре назвали компании, которые помогают в борьбе против коронавируса Компании Днепра и области объединились, чтобы противостоять эпидемии в регионе. В благотворительном фонде "Відродження регіону", который оказывает помощь Областному штабу противодействия коронавирусу, а также городским штабам Днепра, Никополя и Новомосковска, рассказали, что за полторы недели удалось собрать около 4,6 млн грн. Кроме этого 100 млн грн выделила на борьбу с эпидемией промышленная компания Интерпайп.



Действовать оперативно и быстро принимать решения – вот, что нужно в текущей ситуации. Так и сделали уже 60 компаний. Большая часть из них работает в украинской промышленности. Каждая компания направила в фонд или выделила на закупку необходимого для области посильные в текущей ситуации средства. Суммы разнятся от 2 тысяч до 1,5 миллионов гривен.



Среди тех, кто откликнулся на призыв объединиться против коронавируса, есть такие компании: Centravis, Elme Messer Gaas – Ukraine, Vallourec Niko Tube, Югтрансстройкомплект, Днепровский завод специнструмента, Хосвоком, Укртрубоизил, Укрвагонресурс, Миртен, Энероготехмаш, Интенза, Укртехнострой, Адиум, Реми, Днепровский трубный завод.



Также перечислили средства на борьбу с коронавирусом компании ДП"КОНТАКТ"ОАО ЖСМ-2, Вип Гарант, Вето, Полипласт, Миртен, Никопроммаш, Пятихатский завод металлургических смесей, Жадор, ЭЛ ГРУПП, Мет-Холдинг, Укрсецбудремонт, АМЗ Групп, ВСЕСВИТ-ОЙЛ-ГРУП, Укртрубоизол, Пидшинник груп, Промресурс-Днепр,НПП Укрпромтехнология, ЧП ПРОМ ПОДШИПНИК, ТД "АГРО-СПЕКТР", Страховая группа ТАС, Яна инжиниринг, Пром Партнер, ЧП Мим, ЧП Энергия, ЧП Стандарт-АБ, КОЛОВАГ АД, ПК Рендпако, Агробудинжиниринг, ДП Втормет, ООО КВЕРБ, АМТ Стройпроек, Сокол-Брок, Гала-Юг.



Объединяет усилия не только бизнес. В БФ "Відродження регіону" перечисляют средства небезразличные жители области, у которых есть возможность оказать помощь. Их вклад также немаловажен. На сегодняшний день помощь оказали – более 30 физ лиц.



Собранные средства направляются на закупку необходимого оборудования, материалов и средств защиты для опорных больниц Днепра и области, а также для бригад экстренной медицинской помощи, которые первыми сталкиваются с инфицированными пациентами. Кроме того, часть средств выделят и на помощь пожилым людям или тем, кому потребуется поддержка в этот сложный период.



Большую долю финансовой и организационной помощи взяла на себя компания Интерпайп, которая в общей сложности выделила на борьбу с коронавирусом 100 млн грн. Интерпайп тесно сотрудничает с Областным штабом, возглавляемый губернатором Александр Бондаренко, и штабами Днепра, Никополя, Новомосковска и мэрами этих городов – Борисом Филатовым, Андреем Фисаком и Виктором Литвищенко.



Полный список компаний и жителей области, которые помогают подготовиться к встрече с эпидемией, можно увидеть ниже или на сайте фонда: https://zadnipro.dp.ua/#Reporting



"Мы обратились к нашим клиентам, поставщикам и партнерам – всем тем, кто работает с предприятиями компании Интерпайп, с просьбой оказать помощь региону в борьбе с коронавирусом. В основном – это промышленные компании, не только из нашего региона, но и из других областей Украины, а также наши клиенты из Болгарии, Азербайджана, Франции и других стран. Именно от них мы получили максимальную поддержку. На полученные средства Фонд "Відродження регіону" ежедневно осуществляет закупки для потребностей больниц города и области", – комментирует генеральный директор Интерпайпа Фади Храйбе.



Кроме этого, Интерпайп совместно с губернатором направили адресные письма с призывом помочь более 230 компаний. Около 50 запросов остались без ответа, более 15 – получили отказ. С полным списком компаний можно познакомится на сайте БФ: https://zadnipro.dp.ua/#participants



Помощь медучреждениям в регионе оказывают и другие компании и бизнес-сообщетсва. Например, участники клуба Inspira, IТ Dnipro Community и RunIT, KMBS Alumni Днепр и Board, БФ KIDDO.



В фонде выражают благодарность за любую оказанную помощь. Поддержка важна и ценна сейчас, как никогда.



При этом в БФ "Відродження регіону" подчеркивают, что важно работать в едином поле. Закупать необходимое для опорных больниц каждая компания может самостоятельно. Но для того, чтобы они получили именно то, что нужно, лучше координировать закупку с областным и городским штабами через фонд.



Благотворительный Фонд "Відродження регіону" создан по инициативе украинской промышленной компании "Интерпайп" при Днепропетровской ОДА. Основная задача фонда – сбор средств для борьбы с эпидемией коронавируса, закупка и распределение медицинского оборудования в медицинские учреждения Днепра и Днепропетровской области.



МинПром





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