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Потанин предложил перенести выплату дивидендов Норникеля

03.04.20 09:24
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Президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин предложил акционерам компании перенести выплаты дивидендов в 2020 году на более поздний срок в связи с кризисом, "пока не рассосется ситуация".

Его предложение не поддержал крупнейший акционер — "Русал" (владелец Олег Дерипаска), рассказал Потанин в интервью "Комсомольской правде".

"Понятно, что все акционеры любят дивиденды. Но все-таки когда встает вопрос ребром — повышенные дивиденды или инвестиции в стратегический рост, то 75% миноритариев поддерживают линию на инвестиции. А в такие острые моменты, как сейчас, вступают еще и аргументы другого характера. Морально-психологического. Во время кризиса не надо раздражать людей высокими дивидендами. Лучше создать резервы",— сказал Потанин.

После того, как акционеры не поддержали отсрочку, было принято решение выплатить минимальные дивиденды, которые компания обязана выплачивать. Рекомендации о выплатах за 2019 год совет директоров "Норникеля" должен объявить 7 апреля. Ранее компания направляла около 60% своей доналоговой прибыли на дивиденды акционерам.

МинПром

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