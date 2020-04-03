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Рынок новых коммерческих автомобилей в марте рухнул на 41%

03.04.20 08:02
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В марте на рынке новых коммерческих автомобилей было зарегистрировано 568 приобретений. По сравнению с прошлым годом реализация коммерческих авто в Украине упала на 41 процент, сообщает "Укравтопром".

Напомним, после введения в стране карантина сервисные центры МВД перестали предоставлять услуги государственной регистрации автотранспорта, исключением стали новые легковые авто, документы на первую регистрацию которых, в электронном виде, с 21 марта стали принимать дежурные СЦ. Документы на первую регистрацию новых коммерческих и спец автотранспортных средств, используемых для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, дежурные сервисные центры МВД начали принимать только с 27 марта 2020 года.

В таких условиях, чаще других мартовскую регистрацию проходили автомобили марки Renault. За месяц 122 новых коммерческих Рено получили украинскую прописку. Относительно марта прошлого года регистрации машин этой французской марки упали всего на 3 процента.

На втором месте Fiat – 107 зарегистрированных авто, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Третий результат сразу у двух марок – Peugeot и Mercedes-Benz, которым удалось реализовать и зарегистрировать по 54 новых коммерческих автомобиля. При этом, отставание от мартовского результата 2019 года для Пежо составило чуть менее 16%, а для Мерседеса – почти 39 процентов.

Четвертое место с результатом 36 регистраций занял Ford, также не избежавший падения к прошлому году, которое составило для марки 54 процента.

Замыкает ТОП-5 мартовского рейтинга новых коммерческих автомобилей – Citroen. Этой марке удалось не только попасть в лидерскую пятерку месяца, но и увеличить свои мартовские регистрации на 74% до 33 авто.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине было зарегистрировано 2135 новых коммерческих автомобилей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

МинПром


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