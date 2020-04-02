Bank of America еще ухудшил прогноз падения ВВП Украины Аналитики Bank of America (BofA) ожидает снижения ВВП Украины в 2020 году на 5,6%. Об этом говорится в обзоре инвестбанка, передает Интерфакс-Украина.



Как сообщается в аналитическом материале, BofA после очередного понижения прогноза мирового ВВП в 2020 году, а также пересмотра в худшую сторону ожиданий относительно динамики ВВП Евросоюза и Китая пересмотрел прогноз по ВВП региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).



"Пересмотры в EEMEA драматичны из-за сочетания более низкого внешнего спроса, а также в связи с распространением нового коронавируса в самом регионе", – говорится в обзоре.



По мнению экспертов, наиболее глубокая рецессия в 2020 году в регионе в EEMEA ожидается странах Восточной Европы: Украина – минус 5,6%, Россия – минус 5,6%, Польша – минус 4,5%, Чехия – минус 6,7%, Венгрия – минус 4% и Румыния – минус 7,0%.



Как отмечают аналитики, Турция в текущем году будет находиться в более выгодном положении, чем другие страны региона EEMEA, так как имела более высокий потенциал роста после валютного кризиса. Согласно новым оценкам, снижение ВВП Турции составит 2,3% против роста на 2,5%, ожидавшихся ранее.



Аналитики BofA по-прежнему прогнозируют небольшой рост ВВП Египта и Саудовской Аравии: на 2,5% и на 2,4% соответственно. В случае с Саудовской Аравией рост произойдет за счет дефицита бюджета и не продлится более одного года.



Между тем эксперты инвестбанка прогнозируют стремительное восстановление экономики в большинстве стран региона EEMEA в 2021 году при условии отсутствия глубокого финансового кризиса. В частности, ВВП Украины в 2021 году может вырости на 7,4%.



МинПром



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