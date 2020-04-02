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Канадская компания Teck Resources отозвала прогноз по производству метугля

02.04.20 17:20 , МеталлТорг.ру
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Горнопромышленная компания Teck Resources Ltd отозвала финансовый прогноз по 2020 г., ожидая снижения производства металлургического угля до 80-85% от обычного уровня на протяжении двух недель вследствие коронавирусной эпидемии. Вместе с тем компания прогнозирует продажу металлургического угля в первом квартале в размере 5,6 млн т, что выше ранее определенного прогнозного диапазона – 4,8-5,2 млн т.

Teck Resources Ltd заявила о временном снижении активности и сокращении персонала на 50% на угольных разработках и медном руднике Highland Valley Copper в Британской Колумбии в рамках стратегии обеспечения безопасности на фоне вспышки заболевания коронавирусом в мире. Для поддержки продаж компания планирует использовать запасы угля.

Также компания приостанавливает строительство на расширении чилийского проекта Quebrada Blanca.

МинПром

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