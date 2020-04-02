|
Канадская компания Teck Resources отозвала прогноз по производству метугля
02.04.20 17:20 , МеталлТорг.ру
печать
Горнопромышленная компания Teck Resources Ltd отозвала финансовый прогноз по 2020 г., ожидая снижения производства металлургического угля до 80-85% от обычного уровня на протяжении двух недель вследствие коронавирусной эпидемии. Вместе с тем компания прогнозирует продажу металлургического угля в первом квартале в размере 5,6 млн т, что выше ранее определенного прогнозного диапазона – 4,8-5,2 млн т.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
01.04.20