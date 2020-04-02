Укрзализныця лишилась очередного руководителя

Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией. Об этом Экономической правде стало известно от собеседника в компании.
По его словам, решение было принято на последнем заседании Наблюдательного совета.
"Претендентов на должность временного главы было два: бывший руководитель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий и директор по экономике и финансам Николай Иванинив", - говорит собеседник.
По данным ЭП, новым руководителем с приставкой в. и.о. может стать Николай Иванинив. Представление о его назначении готовятся передать в Кабинет министров, который как акционер должен принять окончательное решение.
Н.Иванинив до назначения в "Укрзализныцю" был директором, членом правления СК "AXA Украина" (с 2014 года), финансовым директором в компании "Датагруп" (2013-2014 гг.).
В разные годы занимал должности вице-президента по финансам и администрирования RISE Group, финансового директора в страховой компании ALICO, руководил казначейством Kraft Foods EEMEA HQ.