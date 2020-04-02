В США более 6 млн человек просят пособия по безработице Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло до 6,648 млн, сообщило Минтруда США.



Неделей ранее количество новых заявок превысило 3 млн - максимум с начала учета данных в 1967 году, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали увеличение показателя на 217 000 - до 3,5 млн с ранее объявленных 3,283 млн.



По уточненным данным, на неделе, которая завершилась 21 марта, поступило 3,34 млн заявок, а не 3,283 млн.



После публикации данных за предыдущую неделю глава Минфина США Стивен Мнучин назвал эту статистику несущественной, поскольку она отражала ситуацию до согласования программы помощи экономике объемом 2 трлн долл. По его прогнозу, запущенные меры поддержки начнут действовать в ближайшие три недели, и компании начнут нанимать новых сотрудников.



Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на 1,226 млн - до 3,029 млн с 1,803 млн на предыдущей неделе. Аналитики ожидали роста показателя на 3,079 млн.



МинПром



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