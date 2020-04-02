ВТБ Капитал ожидает падения стального спроса в РФ на 25% В результате ввода карантинных мер, которые начали действовать в России с середины марта, падение потребления стали в стране апреле-мае может составить 25%, говорится в отчете "ВТБ Капитал".



Часть своей продукции, если на нее не будут наложены дополнительные пошлины, российские производители смогут перенаправить на экспорт. Это позволит им не сокращать производство, говорят эксперты.



По оценкам старшего директора АКРА Максима Худалова, в случае жесткого карантина потребление стали в России с 2020 года может снизиться примерно на 20%. В основном это произойдет из-за снижения темпов жилого строительства. Если в 2019 году было введено 79,4 миллиона квадратных метров жилья, то в 2020 году этот показатель едва ли превысит 65-70 миллионов квадратных метров, поясняет эксперт.



Из-за карантина государственные расходы на инфраструктурные проекты существенно замедлились, поскольку правительство сосредоточено на преодолении рисков, связанных с COVID-19, указывают аналитики.



Российские компании имеют сильные позиции, говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-Банка Борис Красноженов: "У ведущих российских производителей стали фактически нет долговой нагрузки, а вертикальная интеграция в сырье обеспечивает сильное конкурентное преимущество".



Дополнительную поддержку им оказало ослабление рубля: себестоимость производства сляба может быть ниже 200 долларов за тонну, отметил он. Для основных европейских и американских компаний этот показатель в среднем на 25-30% выше.



Отгрузка стальной продукции в Европе в 2020 году может сократиться на 10%, прогнозируют эксперты S&P Global ratings. Но меры поддержки со стороны правительства, вероятно, смогут смягчить спад. Тем не менее сейчас ситуация на рынке лучше, чем в кризис 2009 года: тогда спрос на сталь упал на 40%. Если приостановка операционной деятельности производителей стали из-за пандемии не распространится на весь 2020 год, то отрасль сможет восстановиться уже к середине 2021 года, заключают эксперты S&P Global ratings.



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