Еврокомиссия предложит выделить 100 млрд евро на защиту рабочих мест Европейская комиссия в четверг предложит занять 100 миллиардов евро под гарантии правительств ЕС для финансирования программы сокращенного рабочего дня для защиты рабочих мест на фоне экономических последствий эпидемии коронавируса, говорится во внутреннем документе, передает Reuters.



Еврокомиссия также предложит увеличить денежные выплаты фермерам в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС и предоставить им больше времени для подачи заявок на получение материальной поддержки, а также увеличить время рассмотрения таких обращений.



Кроме того, Комиссия выступит с предложением отменить требование софинансировать инфраструктурные проекты, на которые выделяются средства ЕС, из национальных бюджетов отдельных стран.



Чтобы помочь морской и рыболовной отраслям, Еврокомиссия предложит проявить максимальную гибкость в использовании средств морского и рыболовного фонда ЕС для оказания поддержки рыбакам в период временной приостановки их работы.



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