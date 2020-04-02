Власть должна сделать шаги навстречу ГМК - мнение Власть должна сделать шаги навстречу ГМК. Нужно подписать меморандум, в котором будет изложено создавшееся положение дел, а также будут зафиксированы обязательства властей и руководителей предприятий, такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Политик выразил уверенность, что государству нельзя все время у предприятий что-то забирать, предприятия должны что-то получить взамен.



По его мнению, фискальная и тарифная политика должны стать прозрачными, справедливыми и прогнозируемыми. В частности любое повышение тарифов должно быть согласовано с представителями ГМК. Пока комплекс находятся в тяжелой ситуации, необходимо ввести мораторий на повышение как налоговых ставок (повышение ренты, экологического налога и налога на землю), так и тарифов государственных монополий.



"Если в стране имеются проблемы с экологией, то средства от экологического налога следует тратить на решение этих проблем. Самый простой способ – это разрешить предприятиям вместо уплаты экологического налога использовать эти средства на экологическую модернизацию производства. Ситуация, когда предприятие вначале платит налог, а потом за счет своих средств еще и должно провести модернизацию – абсурдна. Где предприятию взять средства, если оно заплатило их в бюджет в качестве налога?", - отметил он.



С.Магера напомнил, что предприятия ГМК экспортируют до 85% своей продукции и задача властей – способствовать доступу предприятий украинского ГМК на внешние рынки: добиться снижения пошлин на нашу продукцию и повышения на нее квот. Он подчеркнул, что сегодня эта работа ведется только номинально.



"ГМК пытается решить проблему доступными средствами самостоятельно, но без деятельной поддержки со стороны властей добиться успеха крайне непросто, - подчеркнул С.Магера. – Государство должно взять на себя обязательства по защите нашей продукции на внешних рынках"



Нардеп также считает необходимым максимально упростить импорт необходимого для ГМК сырья, в частности:

- Отменить квоты на импорт серной кислоты, которые уже привели к росту цен для ГМК на 200 млн. грн. в год.

- Отменить пошлины на импорт известняков и огнеупоров. Ранее, все используемые в ГМК огнеупоры производились в Донецкой области из местного сырья. Там же велась добыча известняков. В настоящее время все эти активы находятся на неконтролируемой территории и контроль над ними утрачен.



Он отметил, что почти все предприятия ГМК являются респектабельными публичными компаниями, которые в состоянии привлекать необходимые средств на мировом финансовом рынке. Тем не менее, это не всегда возможно из-за высокого странового риска, который нам присваивают как рейтинговые агентства, так и экспертные группы при ВБ, МВФ и ОЭСР.



"С 2016 г. положение дел в Украине непрерывно улучшается, и это уже нашло свое отражение в макроэкономических показателях за 2016-2019 гг. При этом, власти крайне мало делают для того, чтобы это стало известно широкой общественности. Украина никак не продвигает себя на международной арене в позитивном ключе", - подчеркнул политик.



"Власти должны обеспечить Украине положительный имидж, следствием которого станет повышение инвестиционной привлекательности нашей страны. Это даст возможность привлечь в страну капитал, что создаст рабочие места и запустит спираль положительной обратной связи", - добавил он.



С.Магера также выразил уверенность, сто государство должно наконец-то навести порядок в естественных монополиях. Так, все проблемы УЗ власть пытается решить только путем повышения тарифов. Это не соответствует логике рыночной экономики и ущемляет права владельцев грузов. Компании, которые покупают услуги УЗ, имеют право знать, за что и в каком размере они платят, на что идут их деньги.



"Чтобы деятельность УЗ стала эффективной, нужно не повышать тарифы, а провести реорганизацию компании. В результате изменений каждое из структурных подразделений УЗ должно стать прозрачным в финансовом аспекте. Без этого проблема внутреннего субсидирования никогда не будет решена. Кроме того, после разделения компании станет понятно: украинцы имеют право знать, откуда берет и как тратит деньги каждое из подразделений компании", - считает он.



По его мнению, в Украине уместно разделить УЗ по роду деятельности на следующие компании:

- оператора инфраструктуры;

- перевозчика пассажиров;

- перевозчика грузов (услуги тяги);

- оператора вагонов;

- ремонт локомотивов;

- ремонт вагонов.



"В результате реорганизации УЗ в каждом из сегментов должна возникнуть конкуренция, без которой монополия откровенно диктует свои условия, что выливается в низкое качество предоставляемых услуг и высокие тарифы на них", - считает он.



С.Магера назвал способствование появлению конкуренции прямой задачей властей. Это может быть сделано посредством создания в каждом из операционных сегментов рынка перевозок (за исключением инфраструктуры) нескольких финансово и организационно обособленных публичных акционерных обществ, которые будут конкурировать между собой.



Также он обратил внимание на то, что в Украине уровень портовых сборов более чем в 2 раза выше по сравнению с другими странами. При этом, качество услуг в украинских портах существенно хуже.



"Основная причина – систематические невыполнение планов по развитию из-за нехватки средств. В свою очередь, нехватка средств возникает из-за того, что 90% прибыли АМПУ перечисляется в бюджет. Средства, которые могли бы быть использованы для развития, изымаются при помощи фискального механизма", - указал он.



В результате неспособность украинских портов конкурировать тормозит экономический рост в Украине. Не создаются рабочие места, бюджет не получает средства.



В интересах всех вовлеченных в процессы перевозок грузов и пассажиров сторон, необходимо создание независимого регулятора, который обеспечит процесс образования тарифов, уверен политик. При этом данный процесс должен быть справедливым для всех сторон, а установленные тарифы – экономически обоснованными. Таким регулятором может стать НКРТ.



"Кроме того, все перевозчики грузов должны оказаться в равных, справедливых условиях. Сейчас ГМК – это как раз тот донор, за счет средств которого субсидируется перевозка пассажиров. Получается, что, оплачивая коммерческие тарифы, ГМК выполняет еще и социальную функцию. Если предприятие выполняет социальные функции, логично предположить, что соразмерно этим функциям снижается и его налоговая нагрузка. Но в настоящее время этого нет", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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