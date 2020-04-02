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Rio Tinto снижает производство алюминия в Новой Зеландии

02.04.20 13:30 , Металлоснабжение с сбыт
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Австралийская горнодобывающая и металлургическая компания Rio Tinto остановила одну из четырех производственных линий на своем алюминиевом заводе Tiwai Point в Новой Зеландии.

Предприятие получило от правительства страны разрешение на продолжение работы несмотря на объявленный карантин. Rio Tinto заявляет, что остановка линии вызвана необходимостью рассредоточения сотрудников завода, чтобы снизить риск заражение.

Остановленная линия самая маленькая из четырех. Ее мощность составляет всего 31 тыс. т алюминия в год, что составляет менее 10% от общей производительности Tiwai Point.

В то же время, новозеландские власти опасаются, что Rio Tinto и далее будет снижать загрузку предприятия. Еще в прошлом году компания заявляла, что завод убыточный, а сейчас рыночные условия ухудшились из-за мирового экономического кризиса.

МинПром

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