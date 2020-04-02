Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Коронавирус привел к снижению цен на продовольствие

02.04.20 13:26 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Мировые цены на продовольствие в марте резко снизились из-за сокращения спроса, связанного с пандемией COVID-19, а также из-за падения мировых цен на нефть, сообщается в пресс-релизе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО в марте составил 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

"Падение цен обусловлено, главным образом, факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют ухудшающиеся перспективы в экономике", - заявил старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Наибольшее падение отмечено в индексе цен на сахар - на 19,1% по сравнению с февралем. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами по самоизоляции, вводимыми многими странами, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Индекс цен на растительные масла за месяц снизился на 12%, причиной чему стало падение цен на пальмовое масло, связанное с резким сокращением цен на сырые минеральные масла и ростом неопределенности последствий пандемии для рынков растительных масел в мире. Этой же тенденции последовали и цены на соевое и рапсовое масла, отмечается в пресс-релизе.

"За последний месяц цены на нефть упали более чем вдвое, и это оказывает серьезное понижающее воздействие на биотопливо, которое является важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел", - отметил аналитик ФАО Питер Тенес.

Индекс цен на молочную продукцию опустился на 3% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока. Это связано с нарушениями в цепях поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

Индекс цен на зерновые в марте снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на уровень марта 2019 года. "Снизились мировые цены на пшеницу, поскольку эффект от крупных глобальных поставок и благоприятных видов на урожай в целом перевесил эффект от роста импортного спроса со стороны Северной Африки и некоторых небольших ограничений на экспорт, введенных РФ (официальных ограничений на экспорт зерна из РФ нет, но некоторые экспортеры жалуются на увеличение сроков оформления документов на поставки зерна - Ред.), - сообщается в пресс-релизе. - Цены на кукурузу снизились из-за значительного предложения и существенного ослабления спроса со стороны сектора биотоплива".

В то же время мировые цены на рис, наоборот, растут третий месяц подряд в связи с созданием запасов из-за опасений по поводу пандемии и сообщений о возможности введения Вьетнамом запрета на экспорт. Но правительство страны это опровергает.

Индекс цен на мясо сократился на 0,6% из-за снижения международных котировок на баранину и говядину. При этом котировки на свинину выросли из-за всплеска мирового спроса, а также затруднений в работе перерабатывающих предприятий в связи с ограничениями на перемещение рабочих.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:30
Rio Tinto снижает производство алюминия в Новой Зеландии
12:54
В условиях карантина половина предприятий способна продержаться всего месяц
12:07
Метинвест Диджитал получил статус партнера компании SAP
11:44
Логистика является самой большой проблемой для украинской металлургии - Качка
11:19
Цены на металлолом в Украине снизились на 250 грн
10:57
2020 год станет потерянным для экономики - мнение
10:29
Украина почти наполовину сократила транзит газа в ЕС
10:27
Испанские металлурги не хотят закрывать заводы
10:17
В Китае заработали стальные мини-заводы
09:58
Нефть дорожает на новостях о скорой сделке между РФ и СА
09:36
Мечел просит банки не требовать долг до завершения реструктуризации
09:15
НБУ перечислил в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли
08:51
Чешская EPH Group будет добывать углеводороды в Украине
08:02
Jiangxi Copper планирует увеличить объемы производства
01.04.20
17:50
Дефицит внешней торговли Украины сократился вдвое
17:33
Цены на э/энергию в Украине в разы превышают тарифы в европейских странах
17:17
Саудовская Аравия сдержала угрозу залить рынок нефтью с 1 апреля
17:07
В марте украинские металлурги сократили выплавку почти на 10%
17:00
Автопроизводители Европы уже уволили или перевели на сокращенку около 1 млн человек
16:44
США ждут самые трудные две недели – Трамп
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!