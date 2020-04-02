Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В условиях карантина половина предприятий способна продержаться всего месяц

02.04.20 12:54
печать
размер текста:

Почти 60% опрошенных владельцев бизнеса продолжают деятельность при ограничениях (преимущественно большой и средний бизнес), 29% — прекратили работу (характерно для микробизнеса), 51% предприятий способны продержаться всего 1 месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Союзом украинских предпринимателей.

Подчеркивается, что в условиях карантина каждый четвертый бизнес сможет выдержать 2-3 месяца и не обанкротиться

“6% предпринимателей полностью закрыли бизнес, в эту категорию попал преимущественно микро- и малый бизнес. Только 3% респондентов указывают, что их бизнес сможет работать длительное время при необходимых условиях (арендные каникулы, удаленный доступ для сотрудников, пересмотр бизнес-модели)”, — говорится в сообщении.

При этом, отношение предпринимателей к продолжению карантина до 24 апреля в большей степени негативное — 42%. Пока не определились 30% владельцев бизнеса.

Лишь каждый четвертый считает продление ограничительных мер необходимым период распространения пандемии.

48% бизнесменов считают необходимым с 24 апреля ослабить ограничительные мероприятия (карантин только для пожилых людей или тех, которые имеют слабый иммунитет), 33% считают, что лучше рассматривать индивидуальный подход к конкретной территории.

Лишь 1% респондентов ожидают полное прекращение карантина.

Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников.

“Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинним периодом и уже уволили от 10 до 25% работников. Потери прибыли крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер”, — свидетельствуют результаты опроса.

Основная сфера деятельности респондентов — розничная и оптовая торговля, также среди предприятий — консалтинг, маркетинговые и рекламные услуги, небанковские финансовые услуги, производство оборудования, мебели и машиностроение, сфера услуг, HoReCa, отрасль строительства и архитектуры, IT-компании, предоставляющиt образовательные услуги и другие.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:30
Rio Tinto снижает производство алюминия в Новой Зеландии
13:26
Коронавирус привел к снижению цен на продовольствие
12:07
Метинвест Диджитал получил статус партнера компании SAP
11:44
Логистика является самой большой проблемой для украинской металлургии - Качка
11:19
Цены на металлолом в Украине снизились на 250 грн
10:57
2020 год станет потерянным для экономики - мнение
10:29
Украина почти наполовину сократила транзит газа в ЕС
10:27
Испанские металлурги не хотят закрывать заводы
10:17
В Китае заработали стальные мини-заводы
09:58
Нефть дорожает на новостях о скорой сделке между РФ и СА
09:36
Мечел просит банки не требовать долг до завершения реструктуризации
09:15
НБУ перечислил в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли
08:51
Чешская EPH Group будет добывать углеводороды в Украине
08:02
Jiangxi Copper планирует увеличить объемы производства
01.04.20
17:50
Дефицит внешней торговли Украины сократился вдвое
17:33
Цены на э/энергию в Украине в разы превышают тарифы в европейских странах
17:17
Саудовская Аравия сдержала угрозу залить рынок нефтью с 1 апреля
17:07
В марте украинские металлурги сократили выплавку почти на 10%
17:00
Автопроизводители Европы уже уволили или перевели на сокращенку около 1 млн человек
16:44
США ждут самые трудные две недели – Трамп
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!