В условиях карантина половина предприятий способна продержаться всего месяц Почти 60% опрошенных владельцев бизнеса продолжают деятельность при ограничениях (преимущественно большой и средний бизнес), 29% — прекратили работу (характерно для микробизнеса), 51% предприятий способны продержаться всего 1 месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Союзом украинских предпринимателей.



Подчеркивается, что в условиях карантина каждый четвертый бизнес сможет выдержать 2-3 месяца и не обанкротиться



“6% предпринимателей полностью закрыли бизнес, в эту категорию попал преимущественно микро- и малый бизнес. Только 3% респондентов указывают, что их бизнес сможет работать длительное время при необходимых условиях (арендные каникулы, удаленный доступ для сотрудников, пересмотр бизнес-модели)”, — говорится в сообщении.



При этом, отношение предпринимателей к продолжению карантина до 24 апреля в большей степени негативное — 42%. Пока не определились 30% владельцев бизнеса.



Лишь каждый четвертый считает продление ограничительных мер необходимым период распространения пандемии.



48% бизнесменов считают необходимым с 24 апреля ослабить ограничительные мероприятия (карантин только для пожилых людей или тех, которые имеют слабый иммунитет), 33% считают, что лучше рассматривать индивидуальный подход к конкретной территории.



Лишь 1% респондентов ожидают полное прекращение карантина.



Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников.



“Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинним периодом и уже уволили от 10 до 25% работников. Потери прибыли крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер”, — свидетельствуют результаты опроса.



Основная сфера деятельности респондентов — розничная и оптовая торговля, также среди предприятий — консалтинг, маркетинговые и рекламные услуги, небанковские финансовые услуги, производство оборудования, мебели и машиностроение, сфера услуг, HoReCa, отрасль строительства и архитектуры, IT-компании, предоставляющиt образовательные услуги и другие.



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