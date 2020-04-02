Метинвест Диджитал получил статус партнера компании SAP Метинвест Диджитал прошел международную сертификацию и получил статус партнера компании SAP по направлениям SAP S/4HANA, SAP Ariba Solutions и SAP Sales Cloud. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.



Как отмечается в сообщении, эксперты Метинвест Диджитал обладают глубокой технической экспертизой и более 10-летним опытом внедрения, развития и поддержки интегрированных систем управления SAP на предприятиях группы Метинвест. Полученный статус партнера SAP подтверждает международный уровень квалификации специалистов компании по консалтингу по внедрению технологических решений по направлениям:



§ SAP S/4HANA - для комплексной автоматизации бизнес-процессов предприятий в сфере финансов, производства, планирования, учета затрат, логистики, сбыта, управления ремонтами;

§ SAP Ariba Solutions - для автоматизации процессов верификации поставщиков и организации онлайн-закупок;

§ SAP Sales Cloud - для автоматизации взаимодействия с клиентами и управления продажами.



"Наш опыт внедрения и интеграции SAP-систем на предприятиях группы Метинвест уникальный по содержанию и масштабу не только для Украины, но и для стран Центральной и Восточной Европы. Реализованные нами проекты неоднократно получали международное признание. Благодаря сотрудничеству с SAP Метинвест Диджитал автоматизировал бизнес-процессы группы практически по всем направлениям деятельности. Мы внедрили и сейчас эффективно поддерживаем 17 SAP-систем, в которых работает более 23 тысяч сотрудников Метинвеста. Экономический эффект от автоматизации производственных и бизнес-процессов на предприятиях группы Метинвест за 2018-2019 годы составляет несколько десятков миллионов долларов. Партнерский статус от компании SAP - закономерный результат нашей плодотворной многолетней сотрудничества. В будущем он позволит нам повысить качество и эффективность внедрения ИТ-решений на базе продуктов SAP как для Метинвеста, так и для внешних клиентов", - отметил генеральный директор Метинвест Диджитал Сергей Детюк.



Развитие партнерства с SAP, мировым лидером рынка корпоративных приложений для автоматизации бизнес-процессов, является одним из приоритетных направлений Метинвест Диджитал. Компания продолжает движение в направлении сертификации и в течение 2020 планирует получить подтверждение партнерского статуса по автоматизации процессов управления персоналом на платформе SAP SuccessFactors.



"Ведущие позиции, которые по праву занимает группа Метинвест в международных рейтингах SAP Quality Awards в категориях "Бизнес-трансформации" и "Инновации", непосредственно связанные с успешным внедрением проектов по управлению человеческими ресурсами на базе решения SAP SuccessFactors и миграцией всего массива бизнес приложений группу Метинвест, а это 138 различных SAP-подсистем, в облачную инфраструктуру SAP HEC. Эти примеры - лишь "верхушка айсберга" того опыта и экспертизы, наработала внутренняя команда IT в применении инновационных инструментов SAP. Они помогают бизнес-подразделениям группы гибко и оперативно реагировать на вызовы рынков и реализовывать наиболее смелые и прогрессивные сценарии в организации и управлении ключевыми бизнес-процессами Метинвеста. Дополнительной упоминания заслуживают инновационные проекты группы Метинвест по внедрению системы закупочной деятельности на базе решения SAP Ariba, а также SAP Innovation Management для оптимизации обработки предложений сотрудников и другие. Выделение ИТ-подразделения группы Метинвест и его трансформация в отдельную компанию Метинвест Диджитал расширяет горизонт применения широкого спектра инновационных экспертиз новой компании, как полноценного партнера SAP в рамках группы Метинвест и за ее пределами. Мы чувствуем повышенный клиентский спрос на инновационный опыт в Украине и большинстве стран Восточной и Западной Европы, поэтому оптимистично оцениваем возможности применения экспертизы команды. Также высоко оцениваем потенциал развития партнерского сотрудничества с Метинвест Диджитал в широком географическом и функциональном спектре технологий SAP", - отметил директор SAP Ukraine Максим Матяш.



Группа Метинвест - крупнейший клиент SAP в Украине. В 2014 году Метинвест получил сертификат Центра экспертизы клиента SAP уровня Primary, а в 2017 году - сертификат уровня Advanced. Компания стала первой в Украине, четвертой в СНГ и вошла в ТОП-50 мировых компаний, сертифицированных на этом уровне.



Метинвест Диджитал - украинский ИТ-компания, специализирующаяся на цифровой трансформации крупного бизнеса и реализует проекты в Украине, Европе и Северной Америке.



Компания разрабатывает, внедряет и поддерживает комплексные ИТ-решения по построению технологической инфраструктуры, развития информационных систем, аутсорсинга, системной интеграции, кибербезопасности и защиты информации. Метинвест Диджитал - ИТ бизнес-партнер группы Метинвест, обслуживает более 30 предприятий холдинга во всем мире.



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