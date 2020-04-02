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Логистика является самой большой проблемой для украинской металлургии - Качка

02.04.20 11:44
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В настоящее время самым крупным риском для металлургической отрасли является логистическая проблема. Об этом заявил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Торговый представитель Украины Тарас Качка, передает ZN.UA.

Из-за массового введение карантинных мероприятий по всему миру гостранспортные компании ГП МТП "Южный" и АО "Укрализныця" не выполняют заявки украинских предприятий-экспортеров.

Как следствие, за 2 месяца Украина сократила поступления от экспорта черных металлов на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млрд 395,667 млн долл. На черные металлы за этот период пришлось 17,2% от общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,84% за первые два месяца прошлого года.

Как сообщалось, ранее Объединение металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины (ФМУ) обратились в министерство инфраструктуры Украины с просьбой срочно обеспечить выполнение заявок украинских предприятий-экспортеров.

МинПром

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