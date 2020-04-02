Цены на металлолом в Украине снизились на 250 грн В конце марта – начале апреля цены на лом черных металлов в Украине начали снижаться. Об этом МинПрому сообщил информированный источник в отрасли.



По его словам, первое снижение цены произошло еще 25 марта – на 100 грн. за тонну, а 1 апреля состоялся второй этап понижения – уже на 150 грн. за тонну, до итоговых 4600 грн. за тонну.



Таким образом, как отметил источник, цены откатились всего лишь до февральского уровня, поскольку 5 марта ломозаготовители, вопреки мировым тенденциям, продавили у металлургов повышение котировок сразу на 250 грн. за тонну.



Тем временем, в марте цены на глобальном рынке металлолома падали, и на 31 марта котировки наиболее ходового лома HMS 1/2 (80:20) рухнули до 207 долл./тонну CFR Турция, тогда как еще в январе они держалась на уровне максимальных 300-305 долл./тонну CFR Турция.



Логично, что украинские металлурги уже на 6 апреля готовят очередной этап снижения: цены на лом сократятся еще на 100 грн. за тонну, подчеркнул источник, добавив, что не исключаются еще более радикальные снижения цен - на 500 грн. тонну и более.



МинПром



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